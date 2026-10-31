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Prednost Augsburgu doneo je Mihael Gregorič golom u 18. minutu, a izjednačenje Frajburgu Igor Matanović pogotkom u 65. minutu.

Pobedonosan gol za Frajburg postigao je Sirjak Irje u 85. minutu.

Frajburg je treći na tabeli sa 16 bodova, dok je Augsburg deveti sa devet bodova.

Frajburg će u narednom kolu dočekati Union Berlin, dok će Augsburg igrati na gostujućem terenu protiv Lajpciga.

Lajpcig je na gostujućem terenu u Gelzenkirhenu pobedio Šalke 2:0.

Prednost Lajpcigu doneo je Antonio Nusa golom iz penala u 37. minutu, a konačan rezultat je postavio Romulo Kardozo pogotkom u 78. minutu.

Gol koji je postigao Kardozo u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen je nakon intervencije iz VAR sobe.

Srpski vezista u redovima Lajpciga Andrija Maksimović nije bio u sastavu svoje ekipe.

Lajpcig je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Šalke zauzima 16. mesto sa šest bodova.

Lajpcig će u narednom kolu dočekati Augsburg, dok će Šalke igrati na gostujućem terenu u Zinshajmu protiv Hofenhajma.

Verder je na svom terenu u Bremenu pobedio Hofenhajm 2:0.

Prednost Verderu doneo je Niklas Fulkrug golom u 57. minutu, a konačan rezultat je postavio Eren Dinkči pogotkom u 82. minutu.

Verder je peti na tabeli sa 15 bodova, dok Hofenhajm zauzima 11. mesto sa devet bodova.

Verder će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Šalke.

Štutgart je na gostujućem terenu pobedio Bajer Leverkuzen 4:2.

Prednost Štutgartu doneo je Ermedin Demirović golom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao Džejmi Leveling pogotkom u 22. minutu.

Prvi gol za Leverkuzen postigao je Patrik Šik u 28. minutu, a treći za Štutgart Bilal El Hanus u 51. minutu.

Četvrti gol za Štutgart postigao je Demirović u 65. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Leverkuzena Ibrahim Maza pogotkom u 79. minutu.

Štutgart zauzima 10. mesto na tabeli sa devet bodova, dok je Bajer Leverkuzen šesti sa 13 bodova.

Štutgart će u narednom kolu dočekati Verder Bremen, dok će Bajer Leverkuzen igrati na gostujućem terenu protiv Kelna.

Borusija Menhengladbah je na svom terenu odigrala nerešeno protiv Paderborna 0:0.

Klub iz Menhengladbaha zauzima poslednje, 18. mesto na tabeli sa četiri boda, dok se Paderborn nalazi na 12. poziciji sa devet bodova.

Borusija Menhengladbah će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a, dok će Paderborn dočekati Ajntraht Frankfurt.

(Beta)