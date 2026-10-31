BUNDESLIGA: Pobede Frajburga, Lajpciga i Verder Bremena, Štutgart bolji od Bajer Leverkuzena
Prednost Augsburgu doneo je Mihael Gregorič golom u 18. minutu, a izjednačenje Frajburgu Igor Matanović pogotkom u 65. minutu.
Pobedonosan gol za Frajburg postigao je Sirjak Irje u 85. minutu.
Frajburg je treći na tabeli sa 16 bodova, dok je Augsburg deveti sa devet bodova.
Frajburg će u narednom kolu dočekati Union Berlin, dok će Augsburg igrati na gostujućem terenu protiv Lajpciga.
Lajpcig je na gostujućem terenu u Gelzenkirhenu pobedio Šalke 2:0.
Prednost Lajpcigu doneo je Antonio Nusa golom iz penala u 37. minutu, a konačan rezultat je postavio Romulo Kardozo pogotkom u 78. minutu.
Gol koji je postigao Kardozo u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen je nakon intervencije iz VAR sobe.
Srpski vezista u redovima Lajpciga Andrija Maksimović nije bio u sastavu svoje ekipe.
Lajpcig je četvrti na tabeli sa 15 bodova, dok Šalke zauzima 16. mesto sa šest bodova.
Lajpcig će u narednom kolu dočekati Augsburg, dok će Šalke igrati na gostujućem terenu u Zinshajmu protiv Hofenhajma.
Verder je na svom terenu u Bremenu pobedio Hofenhajm 2:0.
Prednost Verderu doneo je Niklas Fulkrug golom u 57. minutu, a konačan rezultat je postavio Eren Dinkči pogotkom u 82. minutu.
Verder je peti na tabeli sa 15 bodova, dok Hofenhajm zauzima 11. mesto sa devet bodova.
Verder će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Štutgarta, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Šalke.
Štutgart je na gostujućem terenu pobedio Bajer Leverkuzen 4:2.
Prednost Štutgartu doneo je Ermedin Demirović golom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao Džejmi Leveling pogotkom u 22. minutu.
Prvi gol za Leverkuzen postigao je Patrik Šik u 28. minutu, a treći za Štutgart Bilal El Hanus u 51. minutu.
Četvrti gol za Štutgart postigao je Demirović u 65. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Leverkuzena Ibrahim Maza pogotkom u 79. minutu.
Štutgart zauzima 10. mesto na tabeli sa devet bodova, dok je Bajer Leverkuzen šesti sa 13 bodova.
Štutgart će u narednom kolu dočekati Verder Bremen, dok će Bajer Leverkuzen igrati na gostujućem terenu protiv Kelna.
Borusija Menhengladbah je na svom terenu odigrala nerešeno protiv Paderborna 0:0.
Klub iz Menhengladbaha zauzima poslednje, 18. mesto na tabeli sa četiri boda, dok se Paderborn nalazi na 12. poziciji sa devet bodova.
Borusija Menhengladbah će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a, dok će Paderborn dočekati Ajntraht Frankfurt.
(Beta)