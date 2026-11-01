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Susret na stadionu u Humskoj počinje u 17.00 časova, a crno-beli će pred domaćom publikom pokušati da stignu do važnih bodova i poprave utisak posle poraza od Čukaričkog (0:2).

Izabranici Aleksandra Stanojevića nemaju lak zadatak, pošto im u goste dolazi ekipa koja je već pokazala da može da bude neugodan rival. Zemun je u prvom međusobnom susretu ove sezone uspeo da odigra nerešeno sa Partizanom (2:2), pa crno-beli imaju dodatni motiv da pred svojim navijačima stignu do pobede.

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Partizan će želeti da od prvog minuta nametne svoj ritam, preuzme inicijativu i što pre pronađe put do protivničke mreže. Sa druge strane, Zemun će pokušati da iskoristi svaku priliku i ponovo pomrsi račune favorizovanom rivalu.

Biće to zanimljiv duel dva beogradska kluba, u kojem Partizan nema mnogo prostora za novi rezultatski kiks.

Prenos meča možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.