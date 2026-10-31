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Fudbaleri Mačve i Crvene zvezde trenutno igraju 14. kolo Super lige Srbije, a posle prvih 45 minuta rezultat je 1:2.

Dijeng je u 28. minutu pogodio za 2:0, ali je Mačva samo tri minuta kasnije smanjila zaostatak.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U opštem metežu unutar šesnaesterca najbolje je odreagovao kapiten Ristivojević, iskusni vođa ekipe munjevito se snašao, opalio levicom iz gužve i poslao neodbranjiv udarac u mrežu, ostavivši nemoćnog Mateusa bez ikakve šanse za intervenciju.

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