Sjajno se snašao fudbaler Mačve!
Fudbal
ERUPCIJA U ŠAPCU! Pogledajte kako je Mačva dala gol Crvenoj zvezdi! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Mačve i Crvene zvezde trenutno igraju 14. kolo Super lige Srbije, a posle prvih 45 minuta rezultat je 1:2.
Dijeng je u 28. minutu pogodio za 2:0, ali je Mačva samo tri minuta kasnije smanjila zaostatak.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
U opštem metežu unutar šesnaesterca najbolje je odreagovao kapiten Ristivojević, iskusni vođa ekipe munjevito se snašao, opalio levicom iz gužve i poslao neodbranjiv udarac u mrežu, ostavivši nemoćnog Mateusa bez ikakve šanse za intervenciju.
Reaguj
Komentariši