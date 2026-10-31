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Jedini gol na utakmici, vredan sva tri boda, postigao je Jasin Ajari u 11. minutu.

1/14 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brajton je zabeležio šestu pobedu od početka šampionata i treći je na tabeli sa 19 bodova. Siti je i dalje prvi sa 21 bodom, koliko ima i Arsenal koji ima meč manje.

Fudbaleri Brentforda su na svom terenu pobedili Notingem Forest sa 2:0.

Srpski fudbaler Nikola Milenković je autogolom u 30. minutu doneo prednost Brentfordu, a konačan rezultat postavio je Igor Tijago u 76. minutu.

Posle treće pobede od početka sezone, Brentford je i dalje šesti na tabeli i ima 14 golova, dok je Notingem na pretposlednjem, 19. mestu sa šest bodova.

Fudbaleri Hala i Ipsviča odigrali su nerešeno 2:2. ; Florentino je doveo Ipsvič u vođstvo u 22. minutu, ali je domaći tim u nastavku preokrenuo rezultat golovima Tima Irogbunama u 58. i Olivera Mekbernija u 68. minutu. Konačnih 2:2 postavio je Hulio Ensiso u 74. minutu.

Hal je osmi na tabeli sa 11 bodova, dok je Ipsvič na 12. mestu sa istim brojem bodova.

Bormut je kao domaćin slavio protiv Lidsa sa 2:0, a golove su postigli Evanilson u 31. i Amin Adli u četvrtom minutu nadoknade u drugom poluvremenu.

Bila je ovo treća pobeda Bormuta u sezoni i taj tim je sada sedmi na tabeli sa 12 bodova, dok je Lids deveti sa bodom manje. ; Fudbaleri Koventrija su na svom terenu pobedili Sanderlend sa 3:1 i tako upisali treću pobedu od početka sezone.

Strelci za pobednički tim bili su Tacuhiro Sakamoto u 17, Taivo Avoniji u 37. i Džek Rudoni u 52. minutu. Jedini gol za Sanderlend postigao je Enco Le Fe sa penala u 67. minutu.

Koventri je trenutno 15. na tabeli sa devet bodova, dok je Sanderlend poslednji sa pet bodova na svom kontu.