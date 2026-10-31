Slušaj vest

Ipak, rani zaostatak ni najmanje nije pokolebao borbene Šapčane. Domaći sastav pokazao je neverovatan karakter, uzvratio sa dva pogotka i bacio u delirijum pristalice na tribinama, koje su tokom čitavog popodneva po kiši bodrile svoje ljubimce.

Crveno-beli su do osetne prednosti stigli zahvaljujući raspoloženom Dijengu, koji je preciznim hicima u 16. i 29. minutu doneo Beograđanima dva gola viška.

Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic

Međutim, odgovor domaćina stigao je ekspresno, već u 31. minutu, kapiten Ristivojević je sjajno ispratio pravovremeno dodavanje Kneževića, zatresao mrežu i prepolovio prednost gostiju, nagovestivši dramu.

Potpuni povratak i erupcija oduševljenja u Šapcu viđeni su u 55. minutu nakon izuzetno dinamične i nesvakidašnje akcije. Posle silovitog udarca sa distance lopta je uzdrmala prečku, a u pravom karambolu najprisebniji i najbrži bio je Vidakov, koji je pritrčao odbitku i spakovao ga iza leđa nemoćnog čuvara mreže za velikih 2:2.

Ne propustiteFudbalERUPCIJA U ŠAPCU! Pogledajte kako je Mačva dala gol Crvenoj zvezdi! VIDEO
macva-zvezda-115851.JPG
FudbalMAČVA - CRVENA ZVEZDA: Het - trik Dijenga, crveno- beli ponovo vode!
macva-zvezda-115351.JPG
FudbalSTANKOVIĆA MUČI POVREDA KRUNIĆA: Možda ima razloga za brigu...
zvezda-macva-741939.JPG
FudbalDEMONSTRACIJA SILE NA MARAKANI - PUKLA PETARDA: Zvezda šampionski krenula u odbranu titule, crveno-beli spremni za evropsku premijeru u Severnoj Irskoj
zvezda-macva-742271.JPG

00:40
Ivanić dao gol, pa otrčao do Kataija: Rijera morao da čeka pozdrav sa kapitenom Izvor: MONDO