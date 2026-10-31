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Ipak, rani zaostatak ni najmanje nije pokolebao borbene Šapčane. Domaći sastav pokazao je neverovatan karakter, uzvratio sa dva pogotka i bacio u delirijum pristalice na tribinama, koje su tokom čitavog popodneva po kiši bodrile svoje ljubimce.

Crveno-beli su do osetne prednosti stigli zahvaljujući raspoloženom Dijengu, koji je preciznim hicima u 16. i 29. minutu doneo Beograđanima dva gola viška.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic

Međutim, odgovor domaćina stigao je ekspresno, već u 31. minutu, kapiten Ristivojević je sjajno ispratio pravovremeno dodavanje Kneževića, zatresao mrežu i prepolovio prednost gostiju, nagovestivši dramu.

Potpuni povratak i erupcija oduševljenja u Šapcu viđeni su u 55. minutu nakon izuzetno dinamične i nesvakidašnje akcije. Posle silovitog udarca sa distance lopta je uzdrmala prečku, a u pravom karambolu najprisebniji i najbrži bio je Vidakov, koji je pritrčao odbitku i spakovao ga iza leđa nemoćnog čuvara mreže za velikih 2:2.