Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati Vojvodinu, dok će Mačva gostovati Partizanu.
Fudbal
PRVE REČI ALBERTA RIJERE POSLE POBEDE U ŠAPCU: "Ne slažem se da je bilo uspona i padova..."
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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu na gostovanju rezultaom 4:2 u utakmici 14. kola Superlige Srbije.
Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic
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Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Albert Rijera:
"Ne slažem se da je bilo uspona i padova. Veoma sam srećan zbog svega što sam video na terenu od mojih igrača. Primili smo gol iz kornera i tu moramo da vodimo računa. Primiili smo gol posle šuta sa 40 metara i to se dešava u fudbalu. Nisam menjao jer mi se dopalo ono što sam video i uživao sam u onome sa terena jer je sve rađeno po planu. Mogli smo da pobedimo 3,4:0 na poluvremenu, ali nije. Zaista sam srećan", rekao je Rijera.
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