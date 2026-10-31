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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu na gostovanju rezultaom 4:2 u utakmici 14. kola Superlige Srbije.

Zvezda je na prvom mestu sa 40 bodova, dok je Mačva 12. sa deset bodova.

Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic

Nakon meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Albert Rijera:

"Ne slažem se da je bilo uspona i padova. Veoma sam srećan zbog svega što sam video na terenu od mojih igrača. Primili smo gol iz kornera i tu moramo da vodimo računa. Primiili smo gol posle šuta sa 40 metara i to se dešava u fudbalu. Nisam menjao jer mi se dopalo ono što sam video i uživao sam u onome sa terena jer je sve rađeno po planu. Mogli smo da pobedimo 3,4:0 na poluvremenu, ali nije. Zaista sam srećan", rekao je Rijera.

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