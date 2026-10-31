"Mogu da budem zadovoljan borbenošću, igrom na momente, pogotovo igrom u polju, gol smo primili dosta jeftino i uspeli da se vratimo što je jako teško protiv ovakvog protivnika. Taj momenat kada primamo gol treći napravili smo veliki razmak između linija i nismo napravili rikaveri pa se zvezda rutinski privela posao kraju. Ćestitam momcima na borbenosti, disciplini i dobru utakmicu. U utorak smo igrali kup, a teško trpimo ritam da igramo na 3 dana. Možemo biti zadovoljni svim osim rezultata", rekao je trener Mačve.