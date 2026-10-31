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Tri gola za Zvezdu postigao je Dijeng u 16, 29. i 84. minutu. Četvrti gol za Zvezdu postigao je Elšnik u 84. minutu.

Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic

Strelci za Mačvu bili su Radivojević u 31. i Vidakov u 57. minutu.

Zvezda je na prvom mestu sa 40 bodova, dok je Mačva 12. sa deset bodova.

Svoje prve utiske nakom meča izneo je trener Mačve Nemanja Glušica.

"Mogu da budem zadovoljan borbenošću, igrom na momente, pogotovo igrom u polju, gol smo primili dosta jeftino i uspeli da se vratimo što je jako teško protiv ovakvog protivnika. Taj momenat kada primamo gol treći napravili smo veliki razmak između linija i nismo napravili rikaveri pa se zvezda rutinski privela posao kraju. Ćestitam momcima na borbenosti, disciplini i dobru utakmicu. U utorak smo igrali kup, a teško trpimo ritam da igramo na 3 dana. Možemo biti zadovoljni svim osim rezultata", rekao je trener Mačve.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir