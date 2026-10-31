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Fudbaleri zagrebačkog Dinama odradili su prvenstveno gostovanje ekipi Rudeša u okviru HNL-a, ali je duel odigran na stadionu u Velikoj Gorici ostao u senci teškog incidenta i skandaloznog gesta koji stiže sa tribina, u režiji Bed Blu Bojsa.

Pristalice zagrebačkog kluba preplavile su gostujući sektor i razvile niz transparenata, od kojih je najveću buru i zgražavanje javnosti izazvala sporna poruka istaknuta na centralnoj poziciji tribine. Na toj paroli stajao je skandalozan natpis koji je podigao ogromnu prašinu:

- Ako ne znaš šta je bilo. Krv na Uskrs - dok su sam tekst uokvirile i vizuelno dopunile ilustracije saobraćajnih tabli koje označavaju ulaze u nekoliko naseljenih mesta.

Na tablama jasno su se isticala imena mesta: Otočac, Saborsko, Čanak, Široka Kula, Lovinac i Gospić.

1/4 Vidi galeriju Viking - Dinamo Zagreb 3:1 Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Provokativan ton sa tribina trajao je tokom čitavih 90 minuta igre, pa su pristalice zagrebačkog kluba repertoar „začinile” horskim izvođenjem pesama Marka Perkovića Tompsona, pri čemu su sa gostujućeg sektora najglasnije odjekivale pesme „Moja domovina” i „Zovi, samo zovi”.