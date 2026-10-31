Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Naime prošlo je čak 62 dana od poslednje pobede "crvenih đavola" u Premijer ligi.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

"Crveni đavoli" vezali su devet utakmica bez trijumfa, što predstavlja njihov najduži niz te vrste u poslednjih 38 godina.

Podatak dovoljno govori o krizi na "Old Trafordu", gde Junajted već više od dva meseca ne uspeva da upiše pobedu u engleskom šampionatu.

Junajted je poslednji put slavio 10. septembra protiv Sabaha u Ligi šampiona sa 4:0, a poslednji trijumf u engleskom šampionatu je zabeležio 30. avgusta protiv Ipsviča (5:2).

Poslednja pobeda tako ostaje daleko iza njih, a pritisak na ekipu i stručni štab raste iz utakmice u utakmicu.

Navijači sve duže čekaju razlog za slavlje, dok se niz bez trijumfa pretvara u jedan od najneprijatnijih statističkih perioda kluba u poslednjih nekoliko decenija.