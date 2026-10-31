Fudbaleri Rome pobedili su u gostima Udineze sa 5:2, u utakmici desetog kola italijanske Serije A.
Fudbal
ROMA RAZMONTIRALA UDINEZE: Petarda za poluvreme, domaćin nije znao šta ga je snašlo
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Roma je upisala sedmu pobedu od početka sezone i treća je na tabeli sa 24 boda, odnosno ima bod manje od Intera i Lacija koji imaju meč manje.
Udineze je pao na 19, pretposlednje mesto sa pet osvojenih bodova.
Ekipa Rome je ovaj meč rešila posle prvog poluvremena u kojem je postigla četiri gola, a strelci su bili Brajan Kristante u desetom, Rodrigo Mora u 31, Doniel Malen u 33. i Evan Ndika u 37. minutu.
Golove za Udineze u nastavku su postigli Nikolo Zaniolo u 50. i Mateo Palma u 78. minutu.
Konačnih 5:2 u drugom minutu nadoknade postavio je Danijele Gilardi.
Fudbaleri Rome će u narednom kolu Serije A dočakati Sasuolo, dok će Udineze gostovati Veneciji.
(Beta)
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