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Roma je upisala sedmu pobedu od početka sezone i treća je na tabeli sa 24 boda, odnosno ima bod manje od Intera i Lacija koji imaju meč manje.

Udineze je pao na 19, pretposlednje mesto sa pet osvojenih bodova.

Ekipa Rome je ovaj meč rešila posle prvog poluvremena u kojem je postigla četiri gola, a strelci su bili Brajan Kristante u desetom, Rodrigo Mora u 31, Doniel Malen u 33. i Evan Ndika u 37. minutu.

Golove za Udineze u nastavku su postigli Nikolo Zaniolo u 50. i Mateo Palma u 78. minutu.

Konačnih 5:2 u drugom minutu nadoknade postavio je Danijele Gilardi.

Fudbaleri Rome će u narednom kolu Serije A dočakati Sasuolo, dok će Udineze gostovati Veneciji.

(Beta)