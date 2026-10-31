Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati Vojvodinu, dok će Mačva gostovati Partizanu.
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ZVEZDA SE OZBILJNO NAMUČILA U ŠAPCU DA BI DOŠLA DO POBEDE! Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Mačva - Crvena zvezda! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Šapcu ekipu Mačve sa 4:2, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.
Zvezda je upisala 13. pobedu u domaćem šampionatu i prva je na tabeli sa 40 bodova, dok je Mačva na 12. poziciji sa deset osvojenih bodova.
Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic
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Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
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