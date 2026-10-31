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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas u Šapcu ekipu Mačve sa 4:2, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Zvezda je upisala 13. pobedu u domaćem šampionatu i prva je na tabeli sa 40 bodova, dok je Mačva na 12. poziciji sa deset osvojenih bodova.

Foto galerija iz Šapca Foto: Pedja Milosavljevic

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:

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