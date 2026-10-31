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Totenhem je vezao i treću pobedu u Premijer ligi i osmi je na tabeli sa 12 bodova, dok je Kristal Palas na 18. poziciji sa sedam osvojenih bodova.

Kristal Palas je već u 13. minutu ostao sa igračem manje na terenu pošto je Žan Filip Mateta dobio crveni karton.

Totenhem je poveo u 25. minutu golom Arčija Greja, a konačan rezultat postavio je Jan Paul van Heke u 73. minutu.

Fudbaleri Totenhema će u narednom kolu Premije lige gostovati Lidsu, dok će Kristal Palas dočekati Liverpul.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir