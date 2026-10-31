Fudbaleri Totenhema pobedili su na svom terenu Kristal Palas sa 2:0, u utakmici devetog kola Premijer lige.
Fudbal
TOTENHEM GAZI SVE PRED SOBOM: Treća pobeda u nizu, Kristal Palas ostao bez šanse već na startu
Slušaj vest
Totenhem je vezao i treću pobedu u Premijer ligi i osmi je na tabeli sa 12 bodova, dok je Kristal Palas na 18. poziciji sa sedam osvojenih bodova.
Kristal Palas je već u 13. minutu ostao sa igračem manje na terenu pošto je Žan Filip Mateta dobio crveni karton.
Totenhem je poveo u 25. minutu golom Arčija Greja, a konačan rezultat postavio je Jan Paul van Heke u 73. minutu.
Fudbaleri Totenhema će u narednom kolu Premije lige gostovati Lidsu, dok će Kristal Palas dočekati Liverpul.
Reaguj
Komentariši