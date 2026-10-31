Fudbaleri Bajerna i Borusije Dortmund odigrali su u Minhenu nerešeno 2:2, u derbiju osmog kola nemačke Bundeslige.
Fudbal
LUDNICA U MINHENU: Dortmund šokirao Bajern u 89. minutu, Kejn tragičar derbija
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Posle osam odigranih utakmica, Bajern i Dortmund su izjednačeni na vrhu tabele sa po 18 bodova.
Konrad Lajmer je doveo Bajern u vođstvo u 38. minutu. Domaći ti je potom početkom drugog poluvremena, u 56. minutu, imao veliku šansu da duplira prednost, ali je Hari Kejn sa penala pogodio samo prečku.
Kazna je stigla samo četiri minuta kasnije, pošto je Girasi izjednačio na 1:1. Dajo Upamekano u 60. minutu doneo Bajernu novo vođstvo, a konačnih 2:2 postavio je Fabio Silva u 89. minutu.
Fudbaleri Bajerna će u narednom kolu nemačkog prvenstva gostovati Majcu, dok će Dortmund dočekati Elversberg.
(Beta)
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