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Posle osam odigranih utakmica, Bajern i Dortmund su izjednačeni na vrhu tabele sa po 18 bodova.

Konrad Lajmer je doveo Bajern u vođstvo u 38. minutu. Domaći ti je potom početkom drugog poluvremena, u 56. minutu, imao veliku šansu da duplira prednost, ali je Hari Kejn sa penala pogodio samo prečku.

Kazna je stigla samo četiri minuta kasnije, pošto je Girasi izjednačio na 1:1. Dajo Upamekano u 60. minutu doneo Bajernu novo vođstvo, a konačnih 2:2 postavio je Fabio Silva u 89. minutu.

Fudbaleri Bajerna će u narednom kolu nemačkog prvenstva gostovati Majcu, dok će Dortmund dočekati Elversberg.

(Beta)

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