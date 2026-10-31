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Kada je stigao u Milan, mnogi su mu predviđali blistavu karijeru, ali je umesto po golovima i trofejima ostao upamćen i po burnom ljubavnom životu, luksuzu i reputaciji velikog zavodnika.

Gde su bile najlepše žene i najbolji provodi, tu se, prema pričama iz Italije, često nalazio i Borijelo. Ipak, iza imidža večitog plejboja krila se životna priča ispunjena teškim trenucima.

Njegovo detinjstvo obeležila je ogromna porodična tragedija. Kada je imao svega deset godina, ostao je bez oca, koji je ubijen zbog sukoba oko novca sa pripadnikom mafijaškog klana.

„Mog oca je ubila mafija kada sam imao deset godina. Pozajmio je novac jednom čoveku iz 'Kasalesi klana' i taj tip nije hteo da mu vrati novac kada je otac tražio nazad. Bio je to Paskuale Sentore, bivši gradonačelnik“, ispričao je Borijelo u jednoj televizijskoj emisiji.

Foto: Instagram

Njegova majka ostala je sama sa trojicom sinova, a fudbal je postao Markov način da se izbori sa bolom i pronađe smisao.

„Moja majka je odgajila dva brata i mene. Fudbal me nije spasao, fudbal mi je pomogao da se lakše nosim sa očevom smrću, zbog ove igre sam dobio odlučnost da se izborim za nešto važno u životu“, prisetio se nekadašnji napadač.

Ni odrastanje nije bilo jednostavno. Borijelo je detinjstvo proveo u San Đovani Tedućiju, delu Napulja poznatom po kriminalu i prisustvu mafije.

„Živeli smo u San Đovani Tedućiju, tamo je bila najveća koncentracija gangstera... Ne mogu da kažem da je to bilo odrastanje kao u džungli, ali nije bio ni Diznilend“, opisao je svoje odrastanje.

Uprkos svemu, uspeo je da izgradi profesionalnu karijeru i obuče dres nekih od najvećih italijanskih klubova. Nastupao je za Milan, Juventus i Romu, a bio je i reprezentativac Italije. Tokom karijere promenio je veliki broj klubova, ali je njegov privatni život često privlačio gotovo jednaku pažnju kao i fudbalski nastupi.

Borijelo je godinama važio za jednog od najvećih zavodnika među fudbalerima na Apeninima. Italijanski mediji često su pisali o njegovim ljubavnim avanturama, a prepričavale su se i brojne anegdote iz noćnog života.

Jedna od njih govori o večeri kada je nakon utakmice izašao u diskoteku sa saigračima. Navodno mu je prišlo pet devojaka, nakon čega je na nekoliko sati nestao iz vidokruga društva. Kada se konačno pojavio, košulja mu je bila raskopčana, a kosa potpuno raščupana. Oni koji su prisustvovali toj večeri kasnije su se šalili da ga ni posle najtežih letnjih priprema nisu videli toliko iscrpljenog.

Posebnu pažnju javnosti u regionu privukla je njegova veza sa srpskom manekenkom, glumicom i voditeljkom Ninom Seničar.

Njihova romansa počela je u tajnosti početkom 2009. godine, a trajala je oko osam meseci. Iako je veza bila kratka, Nina je kasnije otvoreno govorila o tome koliko joj je taj odnos teško pao.

1/6 Vidi galeriju Nina Seničar Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia, Printscreen, Faye Sadou/MPI / Capital pictures / Profimedia

„Ta veza se zapravo zasnivala samo na strasti, to je kao jaka droga od koje nisam mogla da se odviknem. Zbog te veze sam izgubila čak i prijatelje. Ljudi su mi govorili da treba da okončam vezu sa Markom, ali ja nisam znala kako. Svaki put kada bih rekla 'Sad je dosta' i napustila ga, prolazila sam kroz veliku krizu i posle nekog vremena bih ga ponovo potražila. To je sve vreme više bilo neko ludilo i fizička privlačnost, jer ako izuzmemo seks, nas dvoje nismo imali ništa drugo zajedničko. Kada smo napokon raskinuli, učinili smo jedno drugom uslugu“, ispričala je Nina nakon raskida.

Borijelo je tako ostao zapamćen kao fudbaler čiju su karijeru obeležili veliki klubovi, ali i kao čovek čiji je privatni život godinama bio u centru pažnje italijanskih medija. Iza slike zavodnika i ljubitelja luksuza, međutim, stoji i potresna priča o detinjstvu koje mu nije bilo nimalo lako.