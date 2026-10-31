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Kako se bliži kraj godine sve smo dalji od 10. septembra, datuma kada je posrnuli engleski velikan Mančester junajted poslednji put pobedio, a da je klub sa "Old traforda" u bezizlaznoj krizi potvrdio je i poslednji oktobarski dan.

1/4 Vidi galeriju Majkl Kerik Foto: Peter Powell/EPA, AP, Profimedia

"Crveni đavoli" su danas glatko poraženi od Čelsija sa 2:0 u meču za koji su mnogi mislili da bi mogao da bude poslednji za Majkla Kerika na klupi Junajteda, međutim...

Strateg kojem su mnogi već odavno odbrojali dane u Junajtedu, potvrdio je da će biti na klupi voljenog kluba i u utorak uveče u okršaju protiv Rome u Ligi šampiona.

"Da, biću ovde", glasio je Kerikov odgovor na pitanje da li će voditi tim protiv sve bolje Rome.

Da ovakava konstatacija nije plod tvrdoglavosti, već vizionarstva, Kerik je potvrdio u analizi novog meča koji je njegov tim izgubio.

"Moramo da idemo dalje. Bilo je stvari za koje smo smatrali da su danas dobro funkcionisale, a iz kojih možemo crpeti veru i samopouzdanje. Bilo je mnogo dobrih stvari, naročito u prvom poluvremenu, i na njima moramo da gradimo dalje kako bismo nastavili napred", istakao je on, ne želeći mnogo da se osvrće na isključenje Lisandra Martinesa.

Junajted posle četvrtog poraza u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa istim brojem bodova kao Kristal Palas koji se nalazi u zoni ispadanja.