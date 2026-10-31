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Milan je upisao šestu pobedu od početka šampionata i trenutno je četvrti na tabeli sa 21 bodom. Inter je sada drugi sa 25 bodova, koliko ima i prvoplasirani Lacio.

Milan je bolje počeo meč i poveo je sa 2:0 posle samo deset minuta igre. Najpre je Kristijan Pulišić doveo domaće u vođstvo u četvrtom minutu, a potom je šest minuta kasnije mrežu Intera pogodio i Adrien Rabio.

Detalji sa utakmice Inter - Fiorentina Foto: MATTEO BAZZI/ANSA

Alesandro Bastoni je u 23. minutu smanjio na 2:1, ali je Milan ponovo stekao dva gola prednosti pošto je Diego Moreira sjajno pogodio iz slobodnog udarca u 43. minutu.

Fudbaleri Milana će u narednom kolu gostovati Đenovi, dok će Inter dočekati Komo.

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Nikola Krstović dao gol za Atalantu protiv Milana Izvor: CBS Sport/Screenshot