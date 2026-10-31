Fudbaleri Milana pobedili su večeras kao domaćini ekipu Intera sa 3:1, u derbiju desetog kola italijanske Serije A.
Fudbal
AU, ŠTA JE URADIO MOREIRA! SIN MILJENIKA GROBARA OBELEŽIO DERBI "DELA MADONINA"! Milan ostvario veliku pobedu protiv Intera, pogledajte sve golove! VIDEO
Slušaj vest
Milan je upisao šestu pobedu od početka šampionata i trenutno je četvrti na tabeli sa 21 bodom. Inter je sada drugi sa 25 bodova, koliko ima i prvoplasirani Lacio.
Milan je bolje počeo meč i poveo je sa 2:0 posle samo deset minuta igre. Najpre je Kristijan Pulišić doveo domaće u vođstvo u četvrtom minutu, a potom je šest minuta kasnije mrežu Intera pogodio i Adrien Rabio.
Detalji sa utakmice Inter - Fiorentina Foto: MATTEO BAZZI/ANSA
Vidi galeriju
Alesandro Bastoni je u 23. minutu smanjio na 2:1, ali je Milan ponovo stekao dva gola prednosti pošto je Diego Moreira sjajno pogodio iz slobodnog udarca u 43. minutu.
Fudbaleri Milana će u narednom kolu gostovati Đenovi, dok će Inter dočekati Komo.
Reaguj
Komentariši