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Posle poraza u derbiju Primere od Real Madrida i Pari Sen Žermena u Ligi šampiona, Barselona se vratila na pobednički kolosek.

Katalonski tim je upisao desetu pobedu u Primeri i ponovo je prvi na tabeli sa 30 bodova, odnosno ima dva više od Atletiko Madrida.

Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Alaves je, na drugoj strani, trenutno desetom mestu sa 12 bodova. Barselona je već u prvom poluvremenu rešila pitanje pobednika na ovom meču, pošto je povela sa velikih 4:0.

Dva gola postigao je Rafinja, u osmom i 41. minutu, a u strelce su se upisali i Fermin u 23. i Lamin Jamal u prvom minutu nadoknade.

Ubedljivu pobedu Barselone su u nastavku potvrdili Lamin Jamal u 64. i Entoni Gordon u 81. minutu. Utešni pogodak za Alaves postigao je Marijano Dijas u 84. minutu.

Ranije danas, Betis je na svom terenu pobedio Malagu sa 2:1 i sada je treći na tabeli sa 23 boda. Rajo Valjekano je kao domaćin bio bolji od Selte sa 3:0, pa sada oba tima imaju po 12 bodova.

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Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport