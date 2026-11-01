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Sjajan meč odigrali su futsaleri Crvene zvezde u Novom Pazaru i u dramatičnoj utakmici bili su bolji od veoma kvalitetnog domaćina rezultatom 3:2 u meču 6. kola Prve lige Srbije.

Pune tribine, vatrena atmosfera, potezi za pamćenje, prava drama u finišu i jedan gol koji dokazuje da sport zna da bude i umetnost - sve ovo smo mogli da vidimo u dvorani "Pendik" u subotu uveče.

Prvo poluvreme proteklo je u inicijativi crveno-belih, a sve je krunisano golom Mladena Kocića u 16. minutu. Mogao je Novi Pazar do izjednačenja, ali domaćin nije iskoristio kazneni udarac sa 10 metara, te se na odmor otišlo uz rezultat 0:1.

U nastavku, domaćin se probudio i na krilima vatrene publike ozbiljno pripretio golu Nikole Josimovića. A onda - trenutak magije i jedan od najlepših golova prvoligaškog karavana ove sezone. Loptu je uzeo Željko Arsić, usledila je serija fenomenalnih driblinga, pa asistencija iz mrtvog ugla preko golmana Rašljanina, direktno na glavu Nikoli Poliću koji se poklonio i pogodio za 0:2.

Snimak ovog gola definitivno će oboriti internet i o njemu se već priča u futsal krugovima Srbije, a kakva je magija i umetnost u pitanju - pogledajte i vi...

Ipak, domaćin se nije predavao, te je preko Ugljanina u 29. minutu smanjio na 1:2. To je diglo publiku na noge, ali je sedam minuta kasnije usledio novi gol Zvezde! Nikola Matijević realizovao je akciju posle slobodnog udarca i povisio na 1:3.

Delovalo je da će Zvezda mirno privesti meč kraju, ali tako nije mislio Izudin Ugljanin koji je u 38. minutu pogodio za 2:3.

Pokušao je domaćin i sa pet igrača u polju, ali je Zvezda, na krilima Nikole Josimovića koji se istakao sa par zapaženih odbrana, uspela da se odbrani i upiše jako važnu pobedu!

Crvena zvezda se na ovaj način vratila na prvo mesto na tabeli i trenutno ima 15 bodova, dva više od Smedereva. Novi Pazar je na poziciji osam sa tri osvojena boda.

Sledi reprezentativna pauza, a posle nje Zvezda dočekuje Ekonomac.

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