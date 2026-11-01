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Gradski derbi na kultnom San Siru u okviru 10. kola Serije A pripao je fudbalerima Milana, koji su kao domaćini savladali Inter rezultatom 3:1. Glavni junak jedne od najvećih svetskih utakmica bio je dvadesetdvogodišnji Dijego Moreira, nekadašnji dečak iz Humske kog su navijači Partizana obožavali.

1/4 Vidi galeriju Dijego Moreira na meču Milan - Inter 3:1 Foto: Alberto Lingria / Xinhua News / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sin nekadašnjeg asa Partizana Almamija Moreire nekada je pratio oca u crno-belom dresu u periodu kada su obojica uživali status ljubimaca beogradske publike. Dok je uticaj popularnog „Moa“ na igru Partizana dobro poznat, navijači su jednako voleli i njegovog naslednika - tada tek nekoliko godina starog dečaka koji je svaki slobodan trenutak koristio da utrči ocu u zagrljaj.

Foto: FK Partizan

Godinama kasnije, Dijego je izrastao u svetsku zvezdu i počeo da odlučuje duele na najvišem nivou. Već u uvodnih deset minuta susreta asistirao je Kristijanu Pulišiću i Adrijenu Rabiou za vođstvo, da bi u 43. minutu majstorskim udarcem iz slobodnjaka postavio konačnih 3:1 i rešio italijanski derbi.

Belgijski reprezentativac, koji je proteklog leta u milionskom transferu zadužio dres „rosonera“, proglašen je za igrača utakmice.

Dijego Moreira Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Ovo je samo nastavak njegove impresivne forme, pošto na šest ligaških nastupa već ima učinak od četiri pogotka i tri asistencije.

Neuspeh u derbiju koštao je Inter prilike da zadrži korak na čelu tabele, omogućivši Laciju da se osami na prvom mestu sa 25 bodova iz devet susreta. Inter ima isti bodovni saldo, ali uz utakmicu više, dok je Roma treća sa 24 boda iz 10 mečeva. Milan zauzima četvrtu poziciju sa 21 bodom, a iza njih je Komo sa 20 bodova i mečom manje.

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