DEČAK IZ HUMSKE OSVOJIO PLANETU! Navijači Partizana su ga OBOŽAVALI, a sada je zablistao u jednom od najvećih svetskih derbija! (VIDEO)
- Milan je na San Siru savladao Inter 3:1 u gradskom derbiju, a junak meča bio je Dijego Moreira, nekadašnji dečak iz Humske i sin bivšeg asa Partizana Almamija Moreire.
- Moreira je asistirao za dva gola u prvih deset minuta, a potom je slobodnjakom u 43. minutu postavio konačan rezultat i poneo priznanje za igrača utakmice.
Gradski derbi na kultnom San Siru u okviru 10. kola Serije A pripao je fudbalerima Milana, koji su kao domaćini savladali Inter rezultatom 3:1. Glavni junak jedne od najvećih svetskih utakmica bio je dvadesetdvogodišnji Dijego Moreira, nekadašnji dečak iz Humske kog su navijači Partizana obožavali.
Sin nekadašnjeg asa Partizana Almamija Moreire nekada je pratio oca u crno-belom dresu u periodu kada su obojica uživali status ljubimaca beogradske publike. Dok je uticaj popularnog „Moa“ na igru Partizana dobro poznat, navijači su jednako voleli i njegovog naslednika - tada tek nekoliko godina starog dečaka koji je svaki slobodan trenutak koristio da utrči ocu u zagrljaj.
Godinama kasnije, Dijego je izrastao u svetsku zvezdu i počeo da odlučuje duele na najvišem nivou. Već u uvodnih deset minuta susreta asistirao je Kristijanu Pulišiću i Adrijenu Rabiou za vođstvo, da bi u 43. minutu majstorskim udarcem iz slobodnjaka postavio konačnih 3:1 i rešio italijanski derbi.
Belgijski reprezentativac, koji je proteklog leta u milionskom transferu zadužio dres „rosonera“, proglašen je za igrača utakmice.
Ovo je samo nastavak njegove impresivne forme, pošto na šest ligaških nastupa već ima učinak od četiri pogotka i tri asistencije.
Neuspeh u derbiju koštao je Inter prilike da zadrži korak na čelu tabele, omogućivši Laciju da se osami na prvom mestu sa 25 bodova iz devet susreta. Inter ima isti bodovni saldo, ali uz utakmicu više, dok je Roma treća sa 24 boda iz 10 mečeva. Milan zauzima četvrtu poziciju sa 21 bodom, a iza njih je Komo sa 20 bodova i mečom manje.
Pogledajte i sve detalje sa meča Milan - Inter...
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