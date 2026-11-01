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Dijego Moreira, talentovani belgijski ofanzivac i sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija Moreire, obeležio je gradski derbi protiv Intera. Sa jednim postignutim pogotkom i dve asistencije, bio je centralna figura trijumfa Milana rezultatom 3:1.

Pobedom nad najvećim rivalom, „rosoneri“ su nastavili uspešan niz i prišli vodećem Laciju na četiri boda zaostatka, uz utakmicu više. Ovaj rezultat ponovo je pokrenuo spekulacije o borbi za šampionsku titulu, pa je to bila i prva tema za junaka susreta odmah po završetku meča.

Dijego Moreira na meču Milan - Inter 3:1 Foto: Alberto Lingria / Xinhua News / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Da li je trka za Skudeto ponovo aktuelna? Moramo ostati fokusirani, idemo utakmicu po utakmicu. Pred nama je još mnogo utakmica. Moramo da idemo napred, korak po korak. Ovo je najbolja noć od kada sam u Milanu. Hvala Kaki što nas je posetio, to me je veoma obradovalo“, istakao je Moreira posle meča.

Ekipu Milana u četvrtak očekuje duel u Ligi Evrope protiv Ferencvaroša, dok tri dana kasnije sledi gostovanje Đenovi, u poslednjem susretu pre novembarske reprezentativne pauze.

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