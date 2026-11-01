Pobedom nad najvećim rivalom, „rosoneri“ su nastavili uspešan niz i prišli vodećem Laciju na četiri boda zaostatka, uz utakmicu više. Ovaj rezultat ponovo je pokrenuo spekulacije o borbi za šampionsku titulu, pa je to bila i prva tema za junaka susreta odmah po završetku meča.

„Da li je trka za Skudeto ponovo aktuelna? Moramo ostati fokusirani, idemo utakmicu po utakmicu. Pred nama je još mnogo utakmica. Moramo da idemo napred, korak po korak. Ovo je najbolja noć od kada sam u Milanu. Hvala Kaki što nas je posetio, to me je veoma obradovalo“, istakao je Moreira posle meča.