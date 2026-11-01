SRPSKO ČUDO OD DETETA BLISTA U DRESU ANDERLEHTA! Mihajlo Cvetković nastavio da briljira: Gol i asistencija kao dokaz klase!
- Mihajlo Cvetković je u pobedi Anderlehta nad Vesterlom 4:1 upisao gol i asistenciju za samo 180 sekundi.
- Mladi srpski ofanzivac nastavio je odličnu formu i poslao novu poruku selektoru Veljku Paunoviću pred novembarske mečeve Lige nacija.
Mladi srpski ofanzivac Mihajlo Cvetković pružio je još jednu zapaženu partiju u dresu Anderlehta, predvodivši briselski tim do ubedljivog trijumfa nad Vesterlom rezultatom 4:1.
Reprezentativac Srbije je u razmaku od svega 180 sekundi upisao pogodak i asistenciju, produživši tako odličan niz započet zapaženim nastupom i golom protiv Holandije u nacionalnom timu. Njegov uzlazni ritam stiže u pravi čas za selektora Veljka Paunovića pred novembarske mečeve „orlova“ u završnici Lige nacija.
Domaći su probili bedem rivala u 39. minutu - centaršut je na drugoj stativi dočekao Cvetković i udarcem glavom doneo prednost Anderlehtu. Već u 42. minutu ponovo se našao u ulozi kreatora: primio je loptu u šesnaestercu leđima okrenut meti, a potom proigrao Strejkensa, koji je rutinski povisio na 2:0.
Pred odlazak na odmor, u sudijskoj nadoknadi prvog dela, Azgard je iz slobodnog udarca pogodio za 3:0 i praktično rešio susret.
Anderleht je kontrolisao dešavanja i u drugom poluvremenu, pa je Ambros u 60. minutu povisio na 4:0, dok su gosti do kraja susreta tek uspeli da postave konačnih 4:1.
Strateg domaćih Vitor Bruno povukao je Cvetkovića sa terena u 70. minutu, pruživši mu zasluženi odmor nakon ključnog doprinosa u ranoj fazi meča.
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