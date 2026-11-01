SPREMA SE VELIKI POVRATAK DIDIJEA DEŠANA! Da li ga je iko ovde očekivao?!
- Didije Dešan je među glavnim kandidatima za novog trenera Juventusa, a prvi kontakti sa njim navodno su već ostvareni.
- Sudbina Lučana Spaletija zavisi od večerašnjeg derbija sa Napolijem, posle poraza od Đenove i pada Juventusa na osmo mesto Serije A.
Bivši selektor Francuske Didije Dešan nalazi se u najužem krugu kandidata za novog trenera Juventusa, dok pozicija aktuelnog šefa struke Lučana Spaletija visi o koncu usled serije slabih rezultata torinskog velikana, saznaje torinska La Stampa.
Kriza je kulminirala u sredu porazom od Đenove (2:0), koji je „staru damu“ bacio na osmo mesto Serije A. Upravo zato, večerašnji derbi protiv Napolija označen je kao prekretnica koja bi mogla direktno da zapečati Spaletijevu sudbinu u Torinu.
Kako prenosi pomenuti list, uprava Juventusa uveliko radi na planu B zbog ozbiljno poljuljanog statusa italijanskog trenera, a prvi kontakti sa Dešanom navodno su već ostvareni.
Francuz je slobodan u izboru nove sredine otkako se rastao sa nacionalnim timom posle poraza od Engleske (6:4) u meču za treće mesto na Mundijalu 2026. godine.
Ukoliko dođe do dogovora, to bi označilo njegov treći mandat u Torinu, gde je svojevremeno ostavio dubok trag kao prvotimac, a zatim i kao šef stručnog štaba. Posebno se izdvaja sezona 2006/07, kada je Dešan preuzeo Juventus nakon izbacivanja u Seriju B usled skandala „Kalčopoli“ i bez oklevanja vratio ekipu u prvoligaško društvo.
Iako iz kluba još uvek nema zvaničnih saopštenja o smeni Lučana Spaletija, ishod večerašnjeg duela sa Napolijem doneće konačan rasplet na torinskoj klupi.
BONUS VIDEO: