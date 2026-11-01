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Bivši selektor Francuske Didije Dešan nalazi se u najužem krugu kandidata za novog trenera Juventusa, dok pozicija aktuelnog šefa struke Lučana Spaletija visi o koncu usled serije slabih rezultata torinskog velikana, saznaje torinska La Stampa.

Kriza je kulminirala u sredu porazom od Đenove (2:0), koji je „staru damu“ bacio na osmo mesto Serije A. Upravo zato, večerašnji derbi protiv Napolija označen je kao prekretnica koja bi mogla direktno da zapečati Spaletijevu sudbinu u Torinu.

Kako prenosi pomenuti list, uprava Juventusa uveliko radi na planu B zbog ozbiljno poljuljanog statusa italijanskog trenera, a prvi kontakti sa Dešanom navodno su već ostvareni.

1/6 Vidi galeriju Didije Dešan Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia

Francuz je slobodan u izboru nove sredine otkako se rastao sa nacionalnim timom posle poraza od Engleske (6:4) u meču za treće mesto na Mundijalu 2026. godine.

Ukoliko dođe do dogovora, to bi označilo njegov treći mandat u Torinu, gde je svojevremeno ostavio dubok trag kao prvotimac, a zatim i kao šef stručnog štaba. Posebno se izdvaja sezona 2006/07, kada je Dešan preuzeo Juventus nakon izbacivanja u Seriju B usled skandala „Kalčopoli“ i bez oklevanja vratio ekipu u prvoligaško društvo.

Iako iz kluba još uvek nema zvaničnih saopštenja o smeni Lučana Spaletija, ishod večerašnjeg duela sa Napolijem doneće konačan rasplet na torinskoj klupi.

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