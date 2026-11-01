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Nekadašnji as Liverpula Dirk Kajt doživeo je neuspešnu premijeru u ulozi prvog trenera Fenerbahčea. Istanbulski velikan je u subotu popodne, u okviru 10. kola turskog prvenstva, pred svojim navijačima izgubio od Geztepea rezultatom 2:1.

Posle rastanka sa Ismailom Kartalom, koji je još ranije tokom sezone najavio odlazak, uprava kluba poverila je vođenje tima njegovom dosadašnjem asistentu. Ipak, bivši holandski reprezentativac nije uspeo da stabilizuje ekipu uoči meča sa Liverpulom u Ligi šampiona, ocenivši nakon poraza da je njegov sastav delovao previše krhko protiv prosečnog rivala.

1/4 Vidi galeriju Dirk Kajt Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Posle utakmice, mladi holandski strateg uputio je reči izvinjenja pristalicama:

"Želim da se izvinim navijačima. Oni jednostavno zaslužuju bolje. Navijači znaju u kakvoj smo situaciji. Moj stručni štab i ja učinili smo sve što smo mogli da pripremimo ekipu za ovu utakmicu. Pokušali smo da unesemo pravu energiju u grupu tokom treninga, ali ponekad smo ranjivi."

Uprkos određenim dobrim momentima i povoljnim prilikama na terenu, izostao je pozitivan ishod, što posebno brine novog šefa struke koji je u dosadašnjoj samostalnoj karijeri vodio Den Hag, Beršot i Dordreht.

"Imali smo 72 odsto poseda lopte pre odmora. To je ono što smo želeli. Iz toga smo postigli lep pogodak. Međutim, nismo dobro ušli u drugo poluvreme. Primili smo gol usled individualne greške. Nakon toga, imali smo tri velike prilike. U ovakvim trenucima potrebna je i mala doza sreće. Svi smo razočarani", zaključio je Kajt.

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