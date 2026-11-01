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Mirko Poledica, bivši fudbaler i predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost oglasio se na društvenim mrežama o dešavanjima tokom svog angažmana u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije.

Poledica je istakao da se kao član Skupštine FSS borio za interese fudbala i javni interes, ali da su svi njegovi predlozi bili odbijani.

Kako tvrdi, među njima su bila i upozorenja o saznanjima koja je imao u vezi sa nameštanjem pojedinih utakmica.

Uz svoju objavu, Poledica je priložio i zapisnik sa sednice FSS, za koji navodi da predstavlja jedan od blažih primera onoga što je doživljavao tokom skupštinskih zasedanja.

On je naveo da je odnos prema njemu bio omalovažavajući, uz konstantne provokacije, ali da nikada nikome nije uputio ružnu reč.

- Danas mnogi traže oproštaj. Ja sam oprostio, ali sistem ne prašta. Ipak, nema oproštaja za one koji su svesno radili protiv interesa fudbala – poručio je Poledica.

Na kraju je pozvao na utvrđivanje odgovornosti, uz poruku da je vreme da se rasvetle dešavanja na koja je ukazivao tokom svog rada u Skupštini FSS.

- Vreme je da se utvrdi odgovornost – zaključio je Mirko Poledica.

1/7 Vidi galeriju Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub