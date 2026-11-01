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Sve od sebe dala je ekipa KMF Loznica grad 2018 na turniru grupe 8, glavne runde Lige šampiona u futsalu, ali iako je bila domaćin u svom Lagatoru, nije uspela da se nađe među 16 najboljih u Evropi. Tamo je otišao ukrajinski Atletik Futsal koji je na turniru u prvom kolu igrao nerešeno (3:3) sa češkim Hrudimom, onda slavio protiv Atletik kluba iz Graca (3:1), a sinoć, u poslednjem kolu, savladao i KMF Loznicu sa 3:2 i tako zauzeo vrh tabele.

Poslednji dan na turniru grupe 8, sem KMF Loznice sve tri preostale ekipe mogle su da se plasiraju u osminu finala, a to je na kraju uspelo Ukrajincima. Zeleno-beli su u utakmicu ušli sa željom da ne završe turnir bez osvojenog boda, dali su sve od sebe, ali su na kraju ostali kratkih rukava. Atletik Futsal je poveo u petom minutu, u četrnaestom je imao dva gola prednosti, ali je dva minuta pred kraj poluvremena Santijago smanjio vođstvo protivnika i uneo nade da se može izbeći poraz. U nastavku je Denis Ramić obradovao domaće navijače u 32, ali je već u narednom minutu Levi zatresao mrežu zeleno-belih i, ispostavilo se, postavio konačnih 3:2 za goste kojima je ova pobeda ostvorila vrata osmine finala.

1/4 Vidi galeriju KMF Loznica u Ligi šampiona Foto: T.Ilić

Inače, pobednik turnira, Atletik Futsal, imao je na sve tri utakmice podršku veće grupe svojih navijača koji mogu poslužiti kao primer kako se bodri voljeni klub. Domaći su na svakoj od tri utakmice postigli po dva gola, a strelci su bili Kadić, Blagojević i dvostruki Santijago i Ramić, ali su ih primili trinaest. U prvom kolu ih je savladao Atletik kluba iz Graca 4:2, a u drugom Česi sa 6:2, koji su se pokazali kao prejaki za Lozničane. Igrači četvorostrukog šampiona Srbije i isto toliko puta osvajača nacionalnog kupa, stekli su na turniru dragoceno iskustvo, a sada ih čekaju domaće obaveze za koje treba što bolje da se pripreme pošto u nastavku prvenstva pred svojom publikom igraju derbi sa Partizanom.

Podsetimo, Loznica je pre tri godine takođe ugostila Ligu šampiona. Tada se pokazala kao odličan organizator, ovdašnji ljubitelji futsala gledali su Sporting Anderleht, Luksol St. Andres sa Malte i špansku Barselonu, a zeleno-beli su se plasirali među 16 najboljih klubova na kontinentu. Sada je takav uspeh izostao, ali se domaći nadaju da na narednu priliku neće dugo čekati.

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