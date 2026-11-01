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Fudbaler Borca iz Banjaluke Abel Paskval obeležio je duel 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Čelika u Zenici potezom koji je prevazišao okvire sporta.

Igra je na Bilinom polju prekinuta u 55. minutu nakon što je jednom od domaćih navijača naglo pozlilo na tribinama. Dok je dežurna medicinska ekipa kretala u intervenciju, Paskval je preuzeo aparat za reanimaciju od člana medicinskog tima i u punom trku pojurio ka tribini kako bi ubrzao ukazivanje pomoći. Ovaj gest izazvao je reakciju celog stadiona, pa je fudbaler Borca sa tribina ispraćen gromoglasnim aplauzom.

Najbitnija vest stigla je ubrzo potom - navijač je nakon intervencije bio u dobrom stanju.

Snimak ove situacije možete pogledati na portalu Klix.ba.

Preokret Borca u efikasnom susretu

Meč je nakon pauze nastavljen, a gosti iz Banjaluke su na kraju stigli do trijumfa rezultatom 4:2, iako je na poluvremenu bilo 2:2.

Domaći sastav je dva puta imao prednost preko Faruka Gogića i Samija Faraja. Luka Juričić je prvi put poravnao rezultat, da bi upravo Paskval golom pre odlaska na odmor ponovo vratio egal.

Potpuni preokret Borcu doneo je Stefan Savić pogotkom u 67. minutu, a tačku na meč svojim drugim golom stavio je Juričić.

Nakon ovog kola, Banjalučani zauzimaju drugu poziciju na tabeli sa 28 osvojenih bodova i utakmicom manje u odnosu na vodeći Zrinjski, koji ima 33 boda.

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