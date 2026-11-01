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Ivan Golac (76) hoće da se vrati u Partizan. Nekadašnji fudbaler crno-belih to najavljuje već godinama, ali sada je rešen da to uradi jer veruje da talas promena u državi mora da zahvati i klub iz Humske ulice.

Golac se obratio javnosti i rekao da ima tim koji je spreman da preuzme crno-bele i vrati ih "tamo gde pripadaju".

"Naš zajednički interes je da vratimo Partizan tamo gde pripada i gde mu je uvek bilo mesto, a to je Evropa. Sa programima, organizacijom i ciljevima koje smo postavili, Partizan mora da bude deo Evrope, i ne samo to, već da bude ozbiljan takmac u Evropi. Za to je potrebno mnogo rada, umeća, napraviti pravu strategiju. Ono što je ključ u svemu tome jesu selekcija i pravi kadrovi koji su sposobni da donesu klubu i navijačima ono što je neophodno i ono što duže vremena očekujemo. Čeka nas izuzetan rad, neću reći naporan, to je zadovoljstvo. Kada radite u klubu koji volite, sa ljudima koji pripadaju Partizanu, to je zadovoljstvo".

1/8 Vidi galeriju Ivan Golac Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©

Golac je potom bio malo detaljniji:

"Ono što nas interesuje jesu teren i publika. Želimo pun stadion bez obzira na protivnika svaku utakmicu. A to će značiti da igramo kvalitetno i dobro, da će to biti garancija da je selekcija urađena onako kako treba. Samo najbolji mogu biti deo Partizana, nemamo prava da pravimo promašaje i dovodimo prosek igrače kojih je bilo izuzetno mnogo. Cilj je jasan, nadam se da ćemo uspeti da stabilizujemo klub u jednogodišnjem vremenu, a za dalje ćemo napraviti ozbiljne planove kojih ćemo se pridržavati. Oživećemo struku koja je odavno nestala. Moramo da pokažemo ozbiljnost i vezama i voljom i željom i znanjem. Želimo da dovedemo Partizan tamo gde pripada, a to ćemo sigurno učiniti", rekao je Golac u izjavi dostavljenoj medijima.

On je kao igrač proveo 10 godina u Partizanu, a kao trener je vodio tim u sezoni 1989/90, koju je klub završio na četvrtom mestu. Ipak, 76-godišnji Golac ima plan:

"Sigurno prvo da na kvalitetan način sa saradnicima konstituišemo pozicije i čelne ljude. To su, normalno, one pozicije koje se odnose na struku. Tu je grupacija koja je odgovorna i za finansije. Tu su i odnosi sa javnošću, drugim klubovima, inostranstvom. Dobro smo razmislili i doneli odluku da postavimo prave i adekvatne ljude da se napravi nešto što će trajati. Struka je na prvom mestu, škola fudbala, pioniri, juniori. Najkvalitetniji treneri, jer sa najmlađima mora tako. Oni su budućnost. Moraju da se stvaraju naši fudbaleri, iako nemamo problem ni sa igračima sa strane. Skauting sistem inovativan, ne samo za Srbiju, već i za inostranstvo. Želimo da budemo jedinstveni i prepoznatljivi".

Dug kluba je ogroman, ali Golac kaže da ima spreman plan za to, koji ne želi sada da iznosi.

"O tom, potom. Postoji grupa koja se time bavi. Kada sve bude zaokruženo, obavestićemo sve. Zajedno sa svim ovim stvarima koje se paralelno rade. Izaći ćemo sa jasnim stavom, bez ustručavanja".