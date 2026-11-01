Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije suočava se sa specifičnom krizom rukovodstva. Iako je do sednice Skupštine na kojoj bi trebalo da bude izabran naslednik dosadašnjeg predsednika Dragana Džajića ostalo svega dve nedelje, zvaničnih kandidata i dalje nema.

1/7 Vidi galeriju Dragan Džajić Foto: F.k. Crvena zvezda, Marko Karović, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Krajnji rok za podnošenje kandidatura praktično ističe u ponedeljak (uzimajući u obzir prijave poslate poštom), a s obzirom na to da nema prijavljenih imena, raste verovatnoća direktne intervencije Evropske fudbalske unije.

Zbog ovakvog raspleta gotovo je sigurno da će i četvrto izborno zasedanje zadesiti sudbina prethodna tri - odlaganje. Kako prenosi SK, pravni tim UEFA trebalo bi u ponedeljak da dostavi zvanično mišljenje o gorućim pitanjima u srpskoj kući fudbala, posebno u svetlu činjenice da uskoro ističe i aktuelni mandat same Skupštine, čime bi Savez ostao bez legalno izabranih organa upravljanja.

Ukoliko dođe do uvođenja prinudne uprave, UEFA bi imenovala svoje predstavnike koji bi rukovodili Savezom sve do novih izbora, potencijalno tek tokom 2027. godine. Situaciju dodatno usložnjava to što je Srbija naredne godine domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, zbog čega institucionalni vakuum u FSS predstavlja ozbiljan problem.

Pored scenarija u kojem UEFA direktno delegira rukovodstvo, isti izvor pominje još dve opcije:

Domaći privremeni organ: Formiranje prelaznog tela sastavljenog od ljudi iz Srbije, za šta bi bilo neophodno održavanje sednice Skupštine koja bi to potvrdila.

Imenovanje vršioca dužnosti (v.d.): Izbor v.d. predsednika iz trenutnog sastava FSS, čime bi se izbeglo sazivanje Skupštine.

Konačna odluka o pravcu u kojem će FSS ići u ovom trenutku zavisi od stava i instrukcija iz Niona.

Kurir sport / SK

BONUS VIDEO: