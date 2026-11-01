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Iako ima tek 19 godina, Lamin Jamal je nedavno zauzeo treće mesto u izboru za Zlatnu loptu, koja je pripala Hariju Kejnu. Ipak, sudeći po načinu na koji je ofanzivac Barselone otvorio aktuelnu sezonu, nimalo ne bi čudilo ukoliko prestižno priznanje naredne godine pripadne upravo njemu.

Mladi španski as ponovo je briljirao u dresu katalonskog kluba tokom ubedljivog trijumfa nad Alavesom. Jamal je u toj pobedi učestvovao sa dva postignuta pogotka i jednom asistencijom, čime je stigao do impresivnog skora za ovu fazu takmičarske godine - 12 golova i 11 asistencija na svega 14 odigranih utakmica u svim takmičenjima.

1/6 Vidi galeriju Finale Mundijala 2026 - Lionel Mesi i Lamin Jamal Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koliko je ovaj podvig značajan potvrđuje činjenica da je poslednji igrač iz španske Primere sa dvocifrenim učinkom u obe kategorije pre 1. novembra bio Lionel Mesi, u sezoni 2011/12, koju mnogi smatraju vrhuncem njegove karijere. Slavni Argentinac je tada, sa 24 godine, sezonu kompletirao sa 73 gola i 30 asistencija na svim frontovima.

Poređenja Jamala sa Mesijem traju već godinama, a ukoliko španski reprezentativac zadrži ovakvu formu do završetka sezone, mogao bi već sa 19 godina da izjednači domete iz najuspešnije sezone fudbalera koga mnogi vide kao najvećeg u istoriji ove igre.

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