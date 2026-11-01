Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Levante sa 2:0 u okviru 11. kola španske La Lige. Pored osvajanja bodova kojima su „jorgandžije” privremeno zauzele vrh tabele, susret je obeležio istorijski domet šefa stručnog štaba Dijega Simeonea.

Trijumf je obezbeđen golovima Alehandra Grimalda, koji je mrežu zatresao u 28. minutu, i Đulijana Simeonea, strelca u 62. minutu utakmice.

Ova pobeda bila je ukupno 344. prvenstvena za argentinskog trenera na klupi madridskog tima. Time se Simeone izjednačio sa čuvenim Luisom Aragonesom na prvom mestu večne liste trenera sa najviše pobeda u istoriji šampionata Španije.

1/8 Vidi galeriju Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Statistika dodatno naglašava težinu ovog rezultata:

Efikasnost u mečevima: Simeone je do kote od 344 pobede stigao kroz 565 susreta, dok je Aragonesu za isti broj uspeha bilo potrebno 756 mečeva.

Klupska odanost: Argentinac je kompletan učinak upisao vodeći isključivo Atletiko Madrid, dok je Aragones svoje pobede beležio na klupama osam različitih španskih timova.

Na prvenstvenoj tabeli Atletiko Madrid ima 28 bodova - dva manje u odnosu na vodeću Barselonu, te četiri boda više, uz meč više, u poređenju sa Real Madridom. U jeku aktuelne borbe za bodove, Simeone je zabeležio novi klupski i španski rekord, a već sa sledećim trijumfom osamiće se na samom vrhu kao apsolutni rekorder La Lige.

BONUS VIDEO: