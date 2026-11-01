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Nenad Lalatović poznat je u javnosti kao iskren i vrlo emotivan čovek.

Nikada Nenad Lalatović nije krio da su mu u životu najvažnija deca, ćerka Ina te sinovi Marko i Vanja.

Nenad Lalatović, trener FK Novi Pazar Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Podrška nesuđenoj tašti

Isto tako, Nenad Lalatović je otkrio da bi voleo da pronađe srodnu dušu i konačno se smiri. U velikom intervjuu za Kurir, koji možete u kompletu da čitate u današnjem print izdanju, ili u delovima na portalu srpski trener je govorio o svom privatnom životu.

Privatni život je nešto o čemu Nenad Lalatović priča bez ustezanja za Kurir.



- Dobro... Ha, ha, ha... Emotivan sam. Već, četiri, pet meseci sam sam. Otkada sam završio epizodu sa devojkom iz Batajnice, sa kojom sam živeo. Svako je nastavio svojim putem. Ona je sjajna žena, to mogu da kažem - rekao je Nenad Lalatović i dodao:

- Želim ovim putem da pozdravim njenu majku Miru, koja je mene gledala kao svog sina. To je žena koja ne propušta nijednu moju utakmicu i koja je srećna kad pobedim. Svaki trijumf posvećujem njoj. Želim joj mnogo zdravlja i da iz cele situacije u kojoj se našla izađe još jača. Verujem i znam da će tako biti.

1/6 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Želi da opet postane otac

Nenad Lalatović se samo otvorio.

- Želim da pronađem svoju srodnu dušu. Da toj ženi pružim ljubav, emociju, nežnost, sigurnost... Da budem muškarac koji će moći da je zaštiti u svakom trenutku, da provedem sa njom ceo život i da opet postanem otac. Sa ženom koja će me iskreno voleti. To mi je potrebno. Taj hormon sreće i ljubavi mi daje snagu da radim i budem bolji čovek. Molim se Bogu da se to desi. Svaki čovek treba da ima ženu koja ga voli, ali i da on nju voli. Tako vidim život - zaključio je Nenad Lalatović.

Nenad Lalatović iz vremena kada je bio trener FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

U Vojvodini su skidali moje slike

FK Vojvodina mnogo je važna u karijeri Nenada Lalatovića.

- Vojvodina je krenula sjajno, ali ono što je jedino mogla da osvoji ove sezone jeste Kup, a oni su ispali već na startu. Poslednji sam trener koji je Vojvodini doneo trofej Kupa i to sa mnogo manjim budžetom i vrednosti ekipe, od one koju sada vidimo. Kad sam osvojio Kup sa Vojvodinom, to je bilo za pamćenje, sa mnom kao trenerom i Nikolom Drinčićem kao kapitenom. Žao mi je što će neki morati da gledaju moju sliku u prostorijama Vojvodine. Znam da su neke skinuli, ali ostala je ona u prirodnoj velilčini koju ne daju navijači Vojvodine - rekao je Nenad Lalatović i nastavio:

- Uvek sam poštovao taj klub i govorio da je Vojvodina moja trenerska, a Zvezda fudbalska majka. I stojim iza tih reči. U prvenstvu su dobri, ali u Kupu su negativno iznenadili. Predsednik Dragoljub Zbiljić baš sada treba da stane iza trenera Marka Savića jer se radi o mladom i ozbiljnom stručnjaku kojem je potrebna podrška.