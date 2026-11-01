PARTIZAN - ZEMUN 1:0
Fudbal
PARTIZAN - ZEMUN: Demba Sek na neobičan način matirao goste
Fudbaleri Partizana u 14. kolu Super lige Srbije dočekuju Zemun.
Utakmica se igra od 17 časova na stadionu u Humskoj.
Partizan - Zemun, Super liga Srbije 1.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic
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Partizan je trenutno na 10. mestu sa 14 bodova, dok je Zemun na poslednjem mestu sa šest bodova.
Na startu sezone, u prvom kolu odigranom na Ubu Zemun i Partizan su odigrali nerešeno 2:2.
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17:15
12' Dupli pas Že - Čumić bez rezultata
Izigrali su odbranu Zemuna fudbaleri Partizana, ali je Čumić šutirao pravo u golmana Dubljanića.
17:13
6' Demba Sek se spetljao u petarcu
Prošao je napadač Partizana po desnoj strani, ušao u petarac, ali je onda pao, pa nije bilo šuta niti opasnosti po gol Zemuna.
16:00
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