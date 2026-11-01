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17:32

30' GOOOL! Partizan - Zemun 1:0

Demba Sek je doveo Partizan u vođstvo.

17:21

18' Žuti karton za Dovedana

Povlačio je s leđa Dembu Seka u kontri.

17:15

12' Dupli pas Že - Čumić bez rezultata

Izigrali su odbranu Zemuna fudbaleri Partizana, ali je Čumić šutirao pravo u golmana Dubljanića.

17:13

6' Demba Sek se spetljao u petarcu

Prošao je napadač Partizana po desnoj strani, ušao u petarac, ali je onda pao, pa nije bilo šuta niti opasnosti po gol Zemuna.

17:11

4' Miladinović prvi pokušao

Šutirao je Miladinović sa oko 17 metara, 

17:03

Počela je utakmica u Humskoj

17:02

Minut ćutanja za Darka Božovića

Darko Božović
Foto: Printskrin

16:00

Tabela



Standings provided by Sofascore

15:55

Sastavi

PARTIZAN - ZEMUN

Stadion: Partizana

Sudija: Lazar Lukić

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Sek, Miladinović, Čumić – Že. 

ZEMUN: Dubljanić – Stoimenovski, Ostojić, Meshi, Spremo – Jokić, Ljubomirac – Knežević, Tabaković, Dovedan – Petrušić.