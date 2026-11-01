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Fudbaler Bajerna iz Minhena Ismael Sajbari podvrgnut je operaciji nakon što je pokidao ligament desnog skočnog zgloba tokom prvenstvene utakmice protiv Borusije iz Dortmunda, saopštio je danas njegov klub.

1/4 Vidi galeriju Bajern Minhen - Arsenal 2:2 Liga šampiona Foto: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heike Feiner, HMB Media / Alamy / Profimedia

Sajbari se povredio u subotu tokom utakmice protiv Dortmunda 2:2, kada je i njegov saigrač Serž Gnabri povredio levu tetivu.

Sajbari je uz pomoć članova lekarskog tima napustio teren, nakon što se povredio u sudaru sa golmanom Borusije Gregorom Kobelom.

Minhenski klub u kratkom saopštenju nije naveo koliko će dvojica igrača odsustvovati sa terena.

Takođe, pre vremena je igru napustio i Majkl Olise, koji je tražio izmenu zbog povrede.

Zbog problema sa butinom utakmicu je propustio Luis Dijas, dok je golman Manuel Nojer odsustvovao zbog problema sa stopalom.

Bajern u utorak od 21 čas igra u Madridu protiv Atletika, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.