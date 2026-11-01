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Fudbaler Bajerna iz Minhena Ismael Sajbari podvrgnut je operaciji nakon što je pokidao ligament desnog skočnog zgloba tokom prvenstvene utakmice protiv Borusije iz Dortmunda, saopštio je danas njegov klub.

Bajern Minhen - Arsenal 2:2 Liga šampiona Foto: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heike Feiner, HMB Media / Alamy / Profimedia

Sajbari se povredio u subotu tokom utakmice protiv Dortmunda 2:2, kada je i njegov saigrač Serž Gnabri povredio levu tetivu.

Sajbari je uz pomoć članova lekarskog tima napustio teren, nakon što se povredio u sudaru sa golmanom Borusije Gregorom Kobelom.

Minhenski klub u kratkom saopštenju nije naveo koliko će dvojica igrača odsustvovati sa terena.

Takođe, pre vremena je igru napustio i Majkl Olise, koji je tražio izmenu zbog povrede.

Zbog problema sa butinom utakmicu je propustio Luis Dijas, dok je golman Manuel Nojer odsustvovao zbog problema sa stopalom.

Bajern u utorak od 21 čas igra u Madridu protiv Atletika, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

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Bajern Izvor: Društvene mreže