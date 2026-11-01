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Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na svom terenu Sevilju 3:1, u utakmici 11. kola španskog prvenstva.

Sevilja je povela u 12. minutu kada je strelac bio Kike Salas, a izjednačio je Enes Unal u 68. minutu.

1/12 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Hetafe je poveo u 73. minutu golom Martina Satrijana, a pobedu je obezbedio Orel Mangala u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Sevilja je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je Manuel Bueno dobio crveni karton u 90. minutu.

Hetafe je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle treće pobede u prvenstvu zauzima 12. mesto na tabeli sa 12 bodova.

Sevilja je pretrpela četvrti poraz i ima 17 bodova na šestom mestu.

U sledećem kolu Hetafe će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Sevilja će dočekati Alaves.