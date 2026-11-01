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Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas na u gostima OFK Beograd rezultatom 2:0 u meču 14. kola Superlige Srbije.

Golove za Vojvodinu postigli su Ifet Đakovac u 84. i Marko Veličković u 90+4. minutu.

OFK Beograd - Vojvodina, Super liga Srbije 1.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vojvodina je drugoplasirana na tabeli SLS sa 32 boda, dok je OFK na 11. mestu sa 11.

U sledećem kolu, Vojvodina će dočekati Crvenu zvezdu, a OFK će gostovati Radniku.

Fudbaleri IMT-a i Čukaričkog odigrali su u Loznici nerešeno 0:0.

IMT je na četvrtoj poziciji na tabeli sa 22 boda, dok je Čukarički na šestom mestu sa 19.

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Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport