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Fudbaleri Lacija pobedili su danas u Rimu ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.

Gostujuća ekipa je poveo pogotkom Mbale Nzole u 20. minutu.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Gustav Isaksen je u 36. minutu pogodio za izjednačenje, a Andrea Pinamonti je golom u 83. minutu doneo pobedu domaćem timu.

Kaljari je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Adam Obert u 90+1. minutu dobio drugi žuti karton.

Lacio je upisao šestu uzastopnu pobedu u Seriji A i vodeći je na tabeli sa 28 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Napoliju.

Kaljari se nalazi na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova i u narednom kolu dočekaće Frozinone.

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