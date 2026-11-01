Lacio je upisao šestu uzastopnu pobedu u Seriji A i vodeći je na tabeli sa 28 bodova
Fudbal
LACIO NOVI LIDER SERIJE A: Nebesko-plavi u finišu slomili otpor Kaljarija za šestu uzastopnu pobedu
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Fudbaleri Lacija pobedili su danas u Rimu ekipu Kaljarija rezultatom 2:1 u meču 10. kola Serije A.
Gostujuća ekipa je poveo pogotkom Mbale Nzole u 20. minutu.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Gustav Isaksen je u 36. minutu pogodio za izjednačenje, a Andrea Pinamonti je golom u 83. minutu doneo pobedu domaćem timu.
Kaljari je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Adam Obert u 90+1. minutu dobio drugi žuti karton.
Lacio je upisao šestu uzastopnu pobedu u Seriji A i vodeći je na tabeli sa 28 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Napoliju.
Kaljari se nalazi na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova i u narednom kolu dočekaće Frozinone.
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