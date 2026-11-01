Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 5. novembra dočekati Inter Eskaldes u meču trećeg kola Lige konferencije.
SUPERLIGA SRBIJE
DELIJE SVI NA BLAGAJNE: Zvezda pušta karte u prodaju za meč sa Inter Eskaldešom...
Slušaj vest
Utakmica se igra od 18 časova i 45 minuta, a svi zainteresovani karte za pomenuti meč mogu obezbediti već sada onlajn putem, dok će se ulaznice prodavati i na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” od ponedeljka, 2. novembra.
Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport
Vidi galeriju
Zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti ONLAJN putem, dok će na blagajnama Marakane kupovina biti moguća u ponedeljak, utorak i sredu od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova pa sve do početka meča.
Ulaznice za meč sa Inter Eskaldesom su dostupne po sledećim cenama:
Sever – 1.200 dinara
Istok – 2.200 dinara
Zapad – 2.600 dinara
Tribina „Siniša Mihajlović“ – 5.000 dinara
Reaguj
Komentariši