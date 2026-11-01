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Utakmica se igra od 18 časova i 45 minuta, a svi zainteresovani karte za pomenuti meč mogu obezbediti već sada onlajn putem, dok će se ulaznice prodavati i na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” od ponedeljka, 2. novembra.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

‍Zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti ONLAJN putem, dok će na blagajnama Marakane kupovina biti moguća u ponedeljak, utorak i sredu od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova pa sve do početka meča.

Ulaznice za meč sa Inter Eskaldesom su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 5.000 dinara