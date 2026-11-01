Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Uniona odigrali su večeras na svom terenu u Berlinu nerešeno 1:1 protiv Kelna, u utakmici osmog kola Bundeslige.

Union je poveo golom Janika Haberera u 10. minutu, a bod Kelnu obezbedio je Malek El Mala u 79. minutu.

1/6 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Union je tri poslednje prvenstvene utakmice odigrao nerešeno i zauzima 16. mesto na tabeli sa sedam bodova.

Keln je vezao dva remija i ima devet bodova na 12. mestu.

U sledećem kolu Keln će dočekati Bajer Leverkuzen, a Union će na gostujućem terenu igrati protiv Frajburga.