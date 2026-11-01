Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su danas na svom terenu u Kragujevcu Novi Pazar 2:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
LALATOVIĆ PAO U KRAGUJEVCU: Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili Novi Pazar u Super ligi
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Dvostruk strelac bio je Uroš Sremčević, koji je postigao golove u 70. i 86. minutu.
Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar
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Sremčević je u 82. minutu promašio jedanaesterac.
Radnički je ostvario sedmu pobedu u ligi i ima 23 boda na četvrtom mestu na tabeli.
Novi Pazar je pretrpeo šesti poraz i zauzima 10. mesto na tabeli sa 16 bodova.
U sledećem kolu Radnički će u Pančevu igrati protiv Železničara, a Novi Pazar će dočekati Mladost.
Ranije danas Vojvodina je pobedila OFK Beograd 2:0, a IMT i Čukarički odigrali su nerešeno 0:0.
U toku je utakmica Partizana i Zemuna.
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