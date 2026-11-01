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Dvostruk strelac bio je Uroš Sremčević, koji je postigao golove u 70. i 86. minutu.

Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Sremčević je u 82. minutu promašio jedanaesterac.

Radnički je ostvario sedmu pobedu u ligi i ima 23 boda na četvrtom mestu na tabeli.

Novi Pazar je pretrpeo šesti poraz i zauzima 10. mesto na tabeli sa 16 bodova.

U sledećem kolu Radnički će u Pančevu igrati protiv Železničara, a Novi Pazar će dočekati Mladost.

Ranije danas Vojvodina je pobedila OFK Beograd 2:0, a IMT i Čukarički odigrali su nerešeno 0:0.

U toku je utakmica Partizana i Zemuna.

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Nemanja Radonjić ulazi u igru za Čukarički protiv IMT Izvor: TV Arena sport