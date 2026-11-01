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Fudbaleri Real Madrida pobedili su  na gostovanju Rasing iz Santandera sa 3:0, u utakmici 11. kola španske Primere.

Madridski tim je pitanje pobednika rešio u prvom poluvremenu, kada su golove postigli Kilijan Mbape u 11. minutu sa penala, Džud Belingem u 21. i Jan Diomande u 36. minutu.

U 72. minutu dosuđen je penal za Rasing, nakon što je rukom u svom kaznenom prostoru igrao Orelijen Čuameni, ali je posle gledanja VAR-a odluka poništena.

Posle četvrte uzastopne pobede Real Madrid na trećem mestu Primere ima 27 bodova, bod manje od drugoplasiranog Atletiko Madrida i tri boda manje od vodeće Barselone.

Rasing zauzima 16. mesto na tabeli Primere sa 11 bodova.

U sledećem kolu Real Madrid gostuje Valensiji, a Rasing gostuje Malagi.

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