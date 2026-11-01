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Crno-beli su u okviru 14. kola savladali na svom terenu Zemun sa 3:0 (1:0).

Partizan - Zemun, Super liga Srbije 1.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic

 Golove su postigli Demba Sek u 30. minutu, Mario Jurčević u 47. minutu i Milan Vukotić u 74. minutu.

 Partizan je stigao do 17 bodova i skočio je na osmo mesto.

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crno-belih Aleksandar Stanojević.

"Ništa, srećni smo i zadovoljni, mislim da smo odigrali dobro. Bila je lepa atmosfera, lošije vreme, a ipak dovoljan broj navijača. Jug je bio sjajan, svi su bili pozitivni. Imali smo vetar u leđa, biil smo dobri, stvarali šanse. Ima nekih stvari koje treba popraviti, idemo korak po korak.", rekao je Stanojević.

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