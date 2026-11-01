"Ništa, srećni smo i zadovoljni, mislim da smo odigrali dobro. Bila je lepa atmosfera, lošije vreme, a ipak dovoljan broj navijača. Jug je bio sjajan, svi su bili pozitivni. Imali smo vetar u leđa, biil smo dobri, stvarali šanse. Ima nekih stvari koje treba popraviti, idemo korak po korak.", rekao je Stanojević.