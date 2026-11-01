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Jedini gol na utakmici postigao je Kaj Haverz u 16. minutu.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arsenal je tako posle čak 15. godina savladao Liverpul na gostovanju.

Tobdžije su ovom pobedom zasele na prvo mesto Premijer lige sa 24 boda, tri više od drugoplasiranog Sitija.

Liverpul je peti na tabeli  sa 15 bodova.

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