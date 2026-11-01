Fudbaleri Arsenala savladali su Liverpul na gostovanju rezultatom 1:0u derbi meču 9. kola Premijer lige.
PREMIJER LIGA
ARSENAL SRUŠIO PROKLETSTVO ENFILDA: Šampion savladao Liverpul u velikom derbiju, tobdžije preuzele lidersku poziciju u Premijer ligi!
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Jedini gol na utakmici postigao je Kaj Haverz u 16. minutu.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Arsenal je tako posle čak 15. godina savladao Liverpul na gostovanju.
Tobdžije su ovom pobedom zasele na prvo mesto Premijer lige sa 24 boda, tri više od drugoplasiranog Sitija.
Liverpul je peti na tabeli sa 15 bodova.
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