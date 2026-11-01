Vlahović je dobio žestok udarac u predelu lica, a da se ni sudija ni VAR nisu oglasili
Fudbal
DUŠAN VLAHOVIĆ MUČKI NAMERNO UDAREN S LEĐA! SUDIJA I VAR OSTALI NEMI: Skandal kakav se ne pamti
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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović psotigao je sedmi gol u prvenstvu Turske.
Ipak, ni to nije bilo dovoljno da Bešiktaš pobedi Kasimpašu, na kraju je bilo 2:2.
Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia
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No, ovaj meč će ostati upamćen po šamaru koju je dobio srpski reprezentativac.
Njega je mučki s leđa, posle oštrog starta, namerno ošamario tunižanski štoper Adem Arus.
Ovaj potez bi svakako bio kažnjen crvenim kartonom.
Međutim, ni sudija meča ni VAR se nisu oglasili ovim povodom. Zbog ovoga na društvenim mrežama svi ističu ovaj detalj.
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