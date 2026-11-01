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Fudbaleri Ajntrahta pobedili su danas na svom terenu u Frankfurtu Hamburg 3:1, u osmom kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Ajntraht bili su Varmed Omari autogol u 10, Rafael Onjedika u 47. i Jones Ebnutalib u 69. minutu.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol za Hamburg postigao je Terem Mofi u 14. minutu.

Ajntraht je osmi sa 11 bodova, a Hamburg je na 15. mestu sa devet poena.

U narednom kolu, Ajntraht će gostovati Paderbornu, dok će Hamburg dočekati Borusiju Menhengladbah.

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