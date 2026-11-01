Valensija je na 19. mestu sa devet bodova, a Elče je na 17. poziciji sa bodom više
LA LIGA
BIVŠI IGRAČ PARTIZANA DONEO TRI BODA SLEPIM MIŠEVIMA: Valensija na gostujućem terenu pobedila Elče
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Fudbaleri Valensije pobedili su večeras na gostujućem terenu Elče 1:0, u 11. kolu španske Primere.Strelac pobedonosnog gola bio je Umar Sadik u 69. minutu.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Valensija je na 19. mestu sa devet bodova, a Elče je na 17. poziciji sa bodom više.
U narednom kolu, Valensija će dočekati Real Madrid, dok će Elče ugostiti Betis.
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