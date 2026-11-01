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Fudbalski klub Crvena zvezda dogovorio je prvo zimsko pojačanje.

Na stadion "Rajko Mitić" stiže Luka Ilić, saznaje Sport klub. Biće to njegov treći mandat među crveno-belima.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Iskusni veznjak je prodat u julu 2025. godine za 2.000.000 evra Ovijedu, a vraća se bez obeštećenja jer je u septembru raskinuo ugovor sa španskim klubom.

Ilić je prošao omladinski pogon Crvene zvezde, a zatim je prodat Mančester sitiju. Nije stigao do Engleske, ali jeste nazad u Ljutice Bogdana preko francuskog Troa i TSC-a iz Bačke Topole.

Drugi igrački mandat obuhvatao je sezonu 2024/25, ali se nije nametnuo Vladanu Milojeviću, pa je otišao u Ovijedo kod tadašnjeg trenera Veljka Paunovića.

Luka Ilić je do sada odigrao 62 utakmice za prvi tim Zvezde, postigao je 16 golova i imao 10 asistencija.