Slušaj vest

Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na gostovanju Leče sa 2:1, u meču 10. kola italijanske Serije A.

Goste je u vođstvo doveo crnogorski fudbaler Milutin Osmajić u 11. minutu, da bi rezultat u 28. minutu povećao Žunior Mesijas.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Leče je u 40. minutu preko Jusefa Maleha smanjio na 2:1, dok je pogodak srpskog fudbalera Nikole Štulića u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen zbog igranja rukom.

Štulić je za Leče igrao do 75. minuta.

Đenova je upisala treću vezanu pobedu u Seriji A i sada zauzima 11. mesto sa 13 bodova, dok je Leče na 14. poziciji sa devet bodova.

U sledećem kolu Đenova dočekuje Milan, a Leče gostuje Torinu.

Ne propustiteFudbalLACIO NOVI LIDER SERIJE A: Nebesko-plavi u finišu slomili otpor Kaljarija za šestu uzastopnu pobedu
Lacio
FudbalSPREMA SE VELIKI POVRATAK DIDIJEA DEŠANA! Da li ga je iko ovde očekivao?!
profimedia-0978127291.jpg
FudbalDEČAK IZ HUMSKE OSVOJIO PLANETU! Navijači Partizana su ga OBOŽAVALI, a sada je zablistao u jednom od najvećih svetskih derbija! (VIDEO)
dijego-moreira.jpg
FudbalAU, ŠTA JE URADIO MOREIRA! SIN MILJENIKA GROBARA OBELEŽIO DERBI "DELA MADONINA"! Milan ostvario veliku pobedu protiv Intera, pogledajte sve golove! VIDEO
profimedia-1148078587.jpg