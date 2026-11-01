Đenova je upisala treću vezanu pobedu u Seriji A i sada zauzima 11. mesto sa 13 bodova
Fudbal
BIVŠEM NAPADAČU PARTIZANA PONIŠTEN GOL: Đenova na gostovanju bolja od Lečea u Seriji A
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Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na gostovanju Leče sa 2:1, u meču 10. kola italijanske Serije A.
Goste je u vođstvo doveo crnogorski fudbaler Milutin Osmajić u 11. minutu, da bi rezultat u 28. minutu povećao Žunior Mesijas.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Leče je u 40. minutu preko Jusefa Maleha smanjio na 2:1, dok je pogodak srpskog fudbalera Nikole Štulića u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen zbog igranja rukom.
Štulić je za Leče igrao do 75. minuta.
Đenova je upisala treću vezanu pobedu u Seriji A i sada zauzima 11. mesto sa 13 bodova, dok je Leče na 14. poziciji sa devet bodova.
U sledećem kolu Đenova dočekuje Milan, a Leče gostuje Torinu.
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