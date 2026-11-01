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Tim iz Andore je pred meč sa Zvezdom u domaćem prvenstvu remizirao sa Penjom - 0:0.

Ovo je inače i drugi uzastopni kiks Intera, koji važi za najmoćniju ekipu Andore. Oni su prethodno odigrali nerešeno i sa Santa Kolomom, koja bi mogla da preuzme prvo mesto na tabeli, ukolio slavi protiv Rendžersa.

U Andori postoje malo i drugačiji pravili, pošto oba trenera imaju pravo da traže po dve VAR provere. Trener Intera Felip Ortiz je u oba poluvremena iskoristio to pravo, jer je tražio penal, ali nije bilo dovoljno elemenata.

Utakmica se igra u četvrtak od 20.45 časova na Marakani