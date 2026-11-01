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Fudbaleri Boke juniors savladali su večitog rivala River plejt sa 1:0 u 267. Superklasiku.

Meč je odigran u okviru 15. kola Klausure.

Superklasiko, Boka juniors - River plejt 1.11.2026 Foto: Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Strelac jedinog gola bio je Lautaro Di Lolo u 27. minutu.

Boka je druga u grupi A sa 30 bodova, tri manje u odnosu na vodeći Instituto.

River je četvrti sa 23 boda u grupi B, osam manje u odnosu na vodeći Rosario Central.

Meč je, po običaju, obeležila tuča igrača na terenu.

River je utakmicu završio sa devetoricom igrača, a Gabrijela Montijela u 79. minutu su policajci sa štitovima morali da izvode van terena.

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