River je utakmicu završio sa devetoricom igrača, a Gabrijela Montijela u 79. minutu su policajci sa štitovima morali da izvode van terena
Fudbal
"ĐENOVLJANI" VLADAJU BUENOS AJRESOM: Boka Juniors savladala River platu u 267. Superklasiku! Meč obeležio totalni haos na terenu
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Fudbaleri Boke juniors savladali su večitog rivala River plejt sa 1:0 u 267. Superklasiku.
Meč je odigran u okviru 15. kola Klausure.
Superklasiko, Boka juniors - River plejt 1.11.2026 Foto: Sebo47, SFSI / Alamy / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia
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Strelac jedinog gola bio je Lautaro Di Lolo u 27. minutu.
Boka je druga u grupi A sa 30 bodova, tri manje u odnosu na vodeći Instituto.
River je četvrti sa 23 boda u grupi B, osam manje u odnosu na vodeći Rosario Central.
Meč je, po običaju, obeležila tuča igrača na terenu.
River je utakmicu završio sa devetoricom igrača, a Gabrijela Montijela u 79. minutu su policajci sa štitovima morali da izvode van terena.
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