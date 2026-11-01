Alajbegović i Boga za pobedu fudbalera Juventusa protiv Napolija
Fudbal
JUVENTUS POBEDIO NAPOLI: Bosanski reprezentativac golčinom poveo "Staru damu" do trijumfa
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Fudbaleri Juventusa savladali su večeras Napoli rezultatom 2:0 u derbiju 10. kola italijanske Serije A.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Kerim Alajbegović u 70. i Žeremi Boga u 87. minutu postigli su sjajne golove udarcima iz daljine.
Juventus je sedmi na tabeli sa 17 bodova, a Napoli odmah iza sa tri manje.
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